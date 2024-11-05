شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوافق على تعديل عقد حمزة المثلوثى والان مع تفاصيل الخبر

وافق مسئولو نادى الزمالك على تعديل عقد حمزة المثلوثى لاعب الفريق، وذلك بعد اقتراب عقده على الانتهاء، حيث يتبقى فى عقده موسم واحد ويحق له التوقيع لأى نادٍ خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وتم الاستقرار على تجديد عقد اللاعب خلال الفترة القادمة.

واتفق الزمالك مع المثلوثى على تجديد عقده، على أن يتم عقد جلسة مع اللاعب خلال الفترة المقبلة، بناءً على رغبة البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني، الذى طالب باستمرار اللاعب نظرا للجهود التى يبذلها المثلوثى مع الفريق.

من جانبه رحب اللاعب بالتجديد للزمالك، إلا أنه طلب تعديل عقده، وهو ما رحبت به إدارة النادى على أن يتم الاتفاق على التفاصيل خلال جلسة يتم عقدها مع اللاعب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء سموحة، المقرر له الجمعة المقبل باستاد برج العرب فى الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.