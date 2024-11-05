شكرا لقرائتكم خبر عن سامسون يعرقل التعاقد مع صفقة جديدة فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

مازال البنينى سامسون أكينولا عقبة فى صفوف الزمالك ، وحائلا أمام التعاقد مع صفقة جديدة لتدعيم صفوف الأبيض خلال الفترة المقبلة، في ظل عدم قناعة المدير الفني بمستوى اللاعب، بالإضافة إلى رفض سامسون الرحيل عن الفريق وديا.

ويحتاج الزمالك إلى ضم صفقة جديدة ولكن قائمة الأجانب مغلقة، وبالتالي رحيل سامسون يفتح الباب أمام الزمالك للتعاقد مع لاعب أجنبى آخر، لذا استقر مسئولو نادى الزمالك على تجميد سامسون أكينيولا، ومنح الأولوية فى قيادة هجومه إلى الرباعي سيف الجزيري وناصر منسي وعمر فرج وحسام أشرف فى المباريات الرسمية المقبلة.

ورغم غلق باب الانتقالات الصيفية يوم 25 أكتوبر الجارى، إلا أن إدارة الزمالك مازالت متمسكة بفسخ تعاقد اللاعب بالتراضى، والعمل على تقسيط مستحقاته المالية، حتى تتمكن الإدارة من التعاقد مع لاعب أجنبى جديد فى انتقالات يناير المقبل.