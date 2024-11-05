شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات مهمة عن الفريق مرتجي رئيس الأهلى الأسبق فى ذكرى رحيله والان مع تفاصيل الخبر

تمر اليوم ذكرى رحيل الفريق مرتجى، الرئيس الأسبق للنادى الاهلى والذى يحظى بمكانة مميزة فى قلوب عشاق القلعة الحمراء، ويرصد ”الخليج 365” أبرز المعلومات عن رجل الحرب وكرة القدم فى التقرير التالى:



الاسم: الفريق عبد المحسن كامل مرتجى.



الرئيس التاسع للنادى الأهلى



الفترة الأولى : (15ديسمبر 1965 إلى 13 يوليو 1967).



الفترة الثانية : (8 نوفمبر 1972 إلى 12 ديسمبر 1980).

ولد الفريق مرتجى عام 1916 بمحافظة القاهرة، وتخرج فى الكلية الحربية عام 1937

تولى الفريق أول مرتجى قيادة القوات العربية باليمن خلال الفترة من عام 1963 حتى 1965 وحصل على نجمة الشرف العسكرية أثناء حرب اليمن فى أبريل من عام 64 ثم تولى قيادة القوات البرية قبل أن يعود مرة أخرى إلى اليمن فى عام 1966.

تولى مرتجى رئاسة النادى الأهلى فى الستينيات والسبعينيات، وارتبط اسمه بالنادى الأهلى، عندما تولى رئاسته فى المدة من 15 ديسمبر 1965 حتى 13 يوليو 1967، بتكليف رسمى من الرئيس جمال عبد الناصر وقرار من المشير عبد الحكيم عامر، بعد تدهور نتائج النادى الأحمر.

ثم عاد بعدها مرة أخرى لرئاسة النادى الأهلى، ولكن هذه المرة بالانتخاب فى الفترة من 8 نوفمبر 1972، حتى 12 ديسمبر 1980، وشهد معه النادى الأهلى طفرة فى نتائجه وعودة البطولات مرة أخرى.

وخلال فترة رئاسة الفريق مرتجى للقلعة الحمراء، توج الفريق بالعديد من البطولات المحلية وعاش فترة من أزهى عصوره الكروية، حيث حصل الأهلى على بطولة الدورى العام 5 مرات وبطولة كأس مصر 3 مرات.

الفريق عبد المحسن مرتجى هو والد المهندس خالد مرتجى أمين صندوق النادى الاهلى الحالى ،اشتهر الفريق مرتجى بعشقه للنادى الأهلى، وكان له جملة شهيرة يرددها دائمًا وهى: "عظمة مصر موجودة فى النادى الأهلى"، وظل عبد المحسن مرتجى يتردد داخل جدران النادى حتى آخر أيام حياته والتى شهدت مرضه، حتى توفى فجر الثلاثاء 5 نوفمبر 2013 عن عمر ناهز 97 عاما.