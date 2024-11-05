شكرا لقرائتكم خبر عن علاء نبيل: اكتشفنا عددا من لاعبى منتخب 2008 أعمارهم غير صحيحة ولعبوا مع أنديتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علاء نبيل المدير الفنى لاتحاد الكرة، أننا اكتشفنا عدد كبير من لاعبى منتخب 2008 أعمارهم غير صحيحة، وتم استبعاد هؤلاء اللاعبين من المنتخب حتى لا نتعرض لمواقف محرجة كما حدث من قبل.

وقال علاء نبيل فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "جبنا جهاز وكشفنا على اللاعبين وجدنا أكثر من لاعب الجهاز يؤكد أنهم لا يتناسبون مع هذا السن فتم استبعادهم من منتخب مصر، وتمت إعادة الأشعة على الأولاد مرة أخرى فجاءت النتيجة بنفس الأمر".

وأضاف: "بعد استبعاد هؤلاء اللاعبين رجعوا لأنديتهم ولعبوا 4 مباريات فى الدورى، فطلبنا توقيع عقوبة على النادى واللاعبين والإدارى لدى النادى الذى يضم هؤلاء اللاعبين".

وتابع علاء نبيل: "كنت أنتظر أن يصدر قرار بإلغاء نتائج هذه الأندية فى البطولة ولكن لم يحدث أى شيء، ومجلس إدارة اتحاد الكرة منوط باستبعاد اللاعبين من أنديتهم".