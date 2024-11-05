شكرا لقرائتكم خبر عن الونش يقترب من العودة للمشاركة فى مباريات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب محمود حمدى الونش مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من العودة للمشاركة فى المباريات مع فريقه، بعد التأكد من شفائه بشكل كامل من إصابة الرباط الصليبى التى تعرض لها.

وأصبح الونش مستعدًا من الناحية الطبية للمشاركة فى المباريات، وحدد الجهاز الفنى بقيادة جوزيه جوميز برنامج تأهيلى لتجهيز اللاعب من الناحية الفنية والبدنية قبل اتخاذ قرار بعودته للمشاركة.

ورفض الجهاز الفنى للزمالك التعجل فى عودة مشاركة الونش، خاصة أن الفريق يمتلك ثنائى دفاعى مميز، وهم حسام عبد المجيد وحمزة المثلوثى، الأمر الذى جعل الجهاز الفنى يرفض التعجل فى عودة اللاعب للمشاركة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء سموحة، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.