شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحى يجتمع مع مدرب السلة وبابا فاسيليو فى الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

اجتمع محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى بكل من أحمد عمر المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة، والقبرصى بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة، بحضور حازم الرجال أمين الصندوق.

وناقش رئيس النادى مع "عمر" استعدادات الفريق الذي سيخوض منافسات كأس السوبر المصري البحريني، والذي يضم أندية (الاتحاد السكندرى - الأهلى المصرى _ المنامة البحريني الأهلي البحريني) وستقام فعالياته بمملكة البحرين خلال الفترة من 28-11-2024 حتى 2024-11-30.

وسيخوض زعيم الثغر مباراته الأولى لتحديد بطل السوبر المصرى أمام النادي الأهلى المصرى، ويواجه الفائز بطل السوبر البحرينى في المباراة النهائية.

كما اجتمع محمد مصيلحى مع القبرصى بابا فاسيليو لتهنئته على الفوز بأولى مباريات الفريق بمسابقة الدورى الممتاز أمام نادى فاركو، ودعمه وتحفيزه للاستمرار في تحقيق الانتصارات خلال المواجهات القادمة للفريق.

وأكد رئيس النادى بأن مجلس إدارة النادى يُدعم بقوة فريقى الكرة والسلة، وأن القيادة الفنية للفريقين على أعلى مستوى من الكفاءة، وأن الجميع داخل منظومة نادى الاتحاد السكندرى يسعى لتحقيق آمال وطموحات جماهير نادينا العظيم، متمنياً كل التوفيق لفرق النادي خلال المنافسات القادمة.