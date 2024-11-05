شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى يستعين بغزل المحلة من أجل دراسة الإسماعيلى قبل مواجهة السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان أيمن الرمادى المدير الفنى لفريق سيراميكا، بمباراة غزل المحلة والإسماعيلى، من أجل دراسة نقاط القوة والضعف فى الدراويش، استعدادا للمواجهة التى تجمعهما السبت المقبل فى الجولة الثانية من الدورى.

ويعكف أيمن الرمادى حاليا على مشاهدة المباراة بشكل دقيق لوضع الخطة المناسبة لحصد أول فوز له فى بطولة الدورى هذا الموسم، بعد الخسارة الكبيرة من الأهلى فى الجولة الأهلى بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وطالب أيمن الرمادى من لاعبيه بنسيان ما حدث فى مباراة الأهلى، والتركيز فى التدريبات من أجل تعديل المسار بداية من مواجهة الإسماعيلى لحصد النقاط الثلاثة.

ووقع لاعبو سيراميكا فى أخطاء كثيرة خلال مباراة الأهلى أدت إلى هزيمة الفريق بخماسية، وكان أبرزها إهدار الفرص السهلة أمام مرمى محمد الشناوى، وطالب الرمادى لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التى تتيح لهم وضوروة إنهائها بشكل صحيح.

كما حذر الرمادى المدافعين من ترك المساحات أمام مهاجمى المنافسين، وعمل على تعديل وقوف المدافعين بشكل صحيح فى الملعب حتى لا يتعرض الفريق لهجمات تتسبب فى أهداف كما حدث أمام الأهلى.

ويستعد فريق سيراميكا لمواجهة الإسماعيلى فى الجولة الثانية من دورى nile المقرر لها السبت المقبل، على استاد المقاولون العرب