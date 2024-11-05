شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء انتخابات اتحاد الكرة بنظام القوائم لاختيار مجلس جديد 10 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

تقام انتخابات اتحاد الكرة الجديد يوم 10 ديسمبر المقبل بنظام القوائم بدلا من النظام الترشح الفردي، حيث يقوم أعضاء الجمعية العمومية بالتصويت على القائمة كاملة وهو النظام المتبع في الانتخابات الأخيرة التي أسفرت عن فوز قائمة جمال علام.

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام فتح باب التقدم للترشح لانتخابات اتحاد الكرة الجديدة فى العاشر من نوفمبر الجاري ويستمر لمدة 30 يوما، بعده تجرى الانتخابات لمجلس جديد يقود مسيرة الكرة المصرية.

وأعلن مجلس إدارة الجبلاية الحالي بشكل رسمي فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد الكرة يوم 10 نوفمبر الجاري، على أن تجري الانتخابات يوم 10 ديسمبر المقبل.

وينص نظام الترشح فى انتخابات اتحاد الكرة، وفقا للائحة النظام الأساسي، على عدم الترشح بشكل فردي، وسيكون الترشح بنظام القائمة الموحدة.

ولم تعلن أي قائمة الترشح أو تكشف عن أسمائها بشكل رسمي، ومن المتوقع الإعلان عن التحركات الرسمية والكشف عن أسماء كل قائمة بالكامل خلال الأيام المقبلة، خاصة أن باب الترشح سيفتح الأحد المقبل.