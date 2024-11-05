شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أندية بلا هزيمة فى دورى المحترفين بعد 5 جولات.. خسارة المقاولون وسبورتنج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حافظ 3 أندية على سجلها خاليا من الهزائم فى دورى المحترفين، بعد مرور 5 جولات على انطلاق المسابقة، بعد سقوط فريقى المقاولون العرب وسبورتنج اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة.

وسقط المقاولون العرب لأول مرة على يد بترول أسيوط فى أسيوط بهدفين نظيفين، فيما سقط سبورتنج على أرضه أمام ديروط بثلاثة أهداف مقابل هدف.

3 أندية بلا هزيمة

ونجح أندية وادى دجلة وبروكسى وأسوان فى الحفاظ على سجلهما خاليا من الهزائم فى 5 مواجهات، حيث حقق وادى دجلة متصدر الترتيب الفوز فى 3 مواجهات والتعادل فى مباراتين، فيما فاز أسوان فى مباراتين وتعادل فى 3 مواجهات، بينما فاز بروكسى مباراتين وتعادل 3 لقاءات.

وكان فريق الترسانة قد حقق فوزا مهما على فريق راية بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الإثنين، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة دورى المحترفين.

جاء هدف الترسانة الأول عن طريق محمد ناجح فى الدقيقة 24، وأضاف كريم خميس الهدف الثانى للشواكيش فى الدقيقة 51 بقذيفة لا تصد ولا ترد.

بهذه النتيجة رفع الترسانة رصيده إلى 10 نقاط وتقدم للمركز الثالث فى ترتيب دورى المحترفين، فيما بقى فريق راية عند نقطتين فى المركز الثامن عشر.

وسقط فريق المقاولون العرب أمام بترول أسيوط بهدفين نظيفين، جاء هدفا بترول أسيوط عن طريق أبو بكر فوزى ومصطفى محمود، ليتذوق المقاولون العرب أول هزيمة له فى دورى المحترفين، ليتجمد رصيده عند 10 نقاط، فى المقابل رفع فريق بترول أسيوط رصيده إلى 6 نقاط.