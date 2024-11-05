شكرا لقرائتكم خبر عن نادية فكرى بطلة رفع الأثقال تزور معسكر منتخب مصر مواليد 2008.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زارت نادية فكري بطلة مصر في رفع الأثقال وصاحبة ميدالية بارلمبياد باريس الأخيرة، معسكر منتخب مصر مواليد 2008، ولقاء الجهاز الفني بقيادة أحمد الكاس ومعاونيه وكذلك اللاعبون.

ويواصل منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، تحت قيادة أحمد الكاس، استعداداته القوية لتصفيات شمال أفريقيا. وخاض منتخب مصر تدريبا قويا على ملعب مشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر، اشتمل على رفع معدل اللياقة البدنية اللاعبين، إضافة إلى بعض الجمل الفنية والتكتيكية.

ودخل منتخب مصر معسكرا مغلقا بالقاهرة خلال الأيام الماضية، استعدادا للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا تحت 17 عاما التي تقام في نوفمبر الجاري، وتنطلق تصفيات شمال أفريقيا للناشئين تحت 17 سنة بدولة المغرب في الفترة من 11 إلى 23 نوفمبر المقبل.

وجاءت قائمة المنتخب كالتالي: "عمر عبد العزيز، عمرو عادل، نور أشرف، محمد شريف، حمزة عبد العال، أدهم فريد، آدم محمد، مهند الشامي، محمد أنس، عمر العدوي، باسل مدحت، محمد شحاتة، علي بسيوني، كريم جمعة، إبراهيم زهير، زياد أيوب، حمزة عبد الكريم، بلال عطية، عبد العزيز الزغبي، أنس رشدي، ياسين حاتم، معاذ فوزي، ياسين رجب، حسن مصطفى".

ويلتقي منتخب مصر مع المغرب، ثم يواجه الجزائر، ويخوض ثالث مبارياته أمام تونس، ثم يختتم التصفيات بمواجهة ليبيا.

ويقام المعسكر بالتنسيق مع علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة، وأنهى وليد مهدي مدير المنتخب كافة الترتيبات الخاصة بالمعسكر وكذلك ترتيبات السفر.