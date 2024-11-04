"دبليو تي ايه" الختامية: سابالينكا أولى المتأهلات الى نصف النهائي وتشينوين تنعش آمالها

الرياص - اسماء السيد - الرياض (السعودية) : باتت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة أولى عالميا، أولى المتأهلات إلى الدور نصف النهائي لبطولة الماسترز "دبليو تي أيه" الختامية المقامة في الرياض، بفوزها على الإيطالية جازمين باوليني الرابعة 6 3 و7 5 الإثنين في الرياض في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأورجوانية.

وهو الفوز الثاني لسابالينكا في البطولة بعد الأول على الصينية جنغ تشينوين السابعة وبطلة أولمبياد باريس 6 3 و6 4 في المباراة الافتتاحية السبت، فيما منيت باوليني بخسارتها الاولى عقب فوزها على الكازاخستانية إيلينا ريباكينا الخامسة 7 6 (7 5) و6 4 السبت أيضا.

وهو الفوز الأول لسابالينكا البالغة من العمر 26 عاما على باوليني في أول مباراة بين اللاعبتين، واحتاجت البيلاروسية الى ساعة و30 دقيقة لحسمها في صالحها.

بداية قوية

وباتت سابالينكا، بطلة استراليا وفلاشينغ ميدوز هذا العام، بحاجة الى الفوز بمباراتها المتبقية في الدور الاول أمام ريباكينا الأربعاء لضمان إنهاء العام في صدارة التصنيف العالمي.

وانتزعت سابالينكا المركز الأول بشكل "غير متوقع" الأسبوع الماضي، بعد أن فقدت البولندية إيغا شفيونتيك نقاطا لعدم استيفائها متطلبات البطولات الإلزامية هذا الموسم.

وتسعى البيلاروسية الى إنهاء العام في قمة التصنيف وتجنب سيناريو الموسم الماضي، عندما فقدت الصدارة في الأسبوع الأخير بعد أن فازت شفيونتيك بلقب بطولة "دبليو تي أيه" الختامية.

وقدمت سابالينكا موسما رائعا في 2024، حيث حققت لقبي غراند سلام: أستراليا والولايات المتحدة، ثم حصدت لقبها الثالث تواليا في ووهان الشهر الماضي.

وتحتفظ سابالينكا بفارق مريح يبلغ 1046 نقطة عن منافستها البولندية في التصنيف، مما يعني أن شفيونتيك يجب أن تدافع عن لقب بطولة "دبليو تي أيه" الختامية لتكون لديها فرصة لاستعادة المركز الأول عالميا.

واستهلت شفيونتيك حملة الدفاع عن لقبها بفوز صعب على التشيكية باربورا كرايتشيكوفا الثامنة وبطلة ويمبلدون 4 6 و7 5 و6 2 الأحد ضمن المجموعة البرتقالية، وتخوض مباراتها الثانية الثلاثاء ضد الاميركية كوكو غوف الثالثة، قبل أن تلعب الخميس مع الاميركية الاخرى جيسيكا بيغولا السادسة.

وتضم المجموعة البرتقالية كلا من شفيونتيك الثانية والاميركية كوكو غوف الثالثة ومواطنتها جيسيكا بيغولا السادسة والتشيكية باربورا كرايتشيكوفا الثامنة.

وضربت سابالينكا بقوة في بداية المباراة وكسرت ارسال باوليني في الشوطين الثاني والرابع وتقدمت 4 0، لكن باوليني نجحت في كسر ارسال البيلاروسية في الشوط الخامس مقلصة الفارق الى 1 4 ثم 2 4 و3 5، قبل أن تحسم المصنفة الأولى عالميا المجموعة في صالحها 6 3 في 36 دقيقة.

واستعادت باوليني توازنها في المجموعة الثانية ونجحت في كسر إرسال سابالينكا في الشوط الثاني وتقدمت 2 0، لكن البيلاروسية ردت بكسب أربعة أشواط متتالية وتقدمت 4 2 بعدما كسرت إرسال الإيطالية في الشوطين الثالث والخامس.

وقلصت باوليني الفارق بكسبها الشوط السابع (3 4) ثم أدركت التعادل بكسر إرسال البيلاروسية في الثامن (4 4) في طريقها الى كسب ثلاثة أشواط متتالية والتقدم 5 4.

وتمكنت سابالينكا من إدراك التعادل 5 5 ثم كسرت إرسال باوليني في الشوط الحادي عشر وتقدمت 6 5 ثم كسبت الشوط الثاني عشر وأنهت المجموعة في صالحها 7 5 في 54 دقيقة.

تشينوين تنعش آمالها

وأنعشت تشينوين آمالها عندما تغلبت على ريباكينا 7 6 (7/4) و6 3 و6 1.

وخرجت ريباكينا (25 عاما) خالية الوفاض بخسارتها الثانية تواليا، فيما انحصرت المنافسة على البطاقة الثانية الاخيرة عن المجموعة بين تشينوين البالغة من العمر 22 عاما والمتوجة بلقب دورة طوكيو في تشرين الأول/أكتوبر وحلّت وصيفة في دورة ووهان قبلها في الشهر عينه، وباوليني (28 عاما).

وتمكنت تشينوين من الفوز للمرة الأولى على منافستها، وذلك بعد مواجهتين سابقتين بينهما، الأخيرة كانت في تشرين الأول/أكتوبر 2023 في دورة بكين حيث فازت الكازاخستانية التي فعلتها قبلها في أول مواجهة عام 2022 في ويمبلدون.

وفازت كل لاعبة بالإرسال الأول واشتدت المنافسة في الشوط الثالث الذي حسمته الصينية قبل أن تكسر إرسال منافستها في الشوط الرابع وتتقدم 3 1 ثم 4 1.

وكادت ريباكينا أن تخسر إرسالا ثانيا بعد تخلفها 0 30 في الشوط السادس لكنها أنقذت الموقف وكسبته مقلصة الفارق الى 2 4 ثم الى 3 4 بعدما ردت التحية للصينية في الشوط السابع وأدركت التعادل 4 4 ثم تقدمت 5 4 في طريقها بكسب 4 أشواط متتالية.

واستعادت تشينوين توازنها وكسبت الشوط العاشر مدركة التعادل 5 5 ثم 6 6 فارضة شوطا فاصلا حسمته في صالحها 7 4 بعدما تقدمت 4 1 وبالتالي كسبت المجموعة 7 6.

وشهدت المجموعة الثانية السيناريو ذاته حيث نجحت تشينوين في كسر إرسال ريباكينا في الشوط الخامس وتقدمت 3 2، إلا أن الكازاخستانية ردت مباشرة في لاشوط السادس مدركة التعادل 3 3 ثم فعلتها للمرة الثانية بكسر إرسال الصينية في الشوط الثامن حيث تقدمت 5 3 قبل أن تنهي المجموعة في صالحها 6 3، فارضة مجموعة ثالثة حاسمة.