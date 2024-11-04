شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستعيد خدمات عبد الرحمن الدح أمام سيراميكا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يستعيد فريق الإسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم، خدمات لاعبه عبد الرحمن الدح أمام سيراميكا، فى المباراة المقرر لها السبت المقبل، فى إطار الجولة الثانية من دورى nile لكرة القدم.

وغاب عبد الرحمن الدح عن مواجهة الإسماعيلى الأولى أمام غزل المحلة بسبب إيقافه من الموسم الماضى لتراكم الإنذرات، وسيكون متاحا لمواجهة سيراميكا المقبلة.

ونال عبد الرحمن الدح إشادة الجهاز الفنى للإسماعيلى، بعدما ظهر بمستويات كبيرة خلال فترة الإعداد والمباريات الودية التى خاضها الفريق استعدادا للموسم.

وتعادل فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، مع نظيره منية النصر، بهدف في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الأحد، على استاد الإسماعيلية.

سجل هدف الإسماعيلي، عبد الله محمد في الدقيقة 38، وشهد اللقاء مشاركة مجموعة كبيرة من اللاعبين الشباب لمنحهم الثقة استعدادا للدفع بهم في المباريات المقبلة.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة سيراميكا السبت المقبل، على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثانية بمسابقة الدوري الممتاز.