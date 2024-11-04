"دبليو تي ايه" الختامية: تشينوين تحقق فوزها الأول على ريباكينا

الرياص - اسماء السيد - الرياض (السعودية) : حققت الصينية جنغ تشينوين المصنفة سابعة عالميا فوزها الأول في بطولة الماسترز "دبليو تي أيه" الختامية المقامة في الرياض، عندما تغلبت على الكازاخستانية إيلينا ريباكينا الخامسة 7 6 (7/4) و6 3 و6 1 الإثنين في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأورجوانية.

وتلقت ريباكينا (25 عاما) خسارتها الثانية بعدما انهزمت أمام الإيطالية جازمين باوليني الرابعة 6 7 (5/7) و4 6 السبت في الجولة الاولى، فيما عوَّضت تشينوين، بطلة أولمبياد باريس، خسارتها أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة أولى 3 6 و4 6.

وتمكنت تشينوين من الفوز للمرة الأولى على منافستها، وذلك بعد مواجهتين سابقتين بينهما، الأخيرة كانت في تشرين الأول/أكتوبر 2023 في دورة بكين حيث فازت الكازاخستانية التي فعلتها قبلها في أول مواجهة عام 2022 في ويمبلدون.

وتلعب الصينية البالغة من العمر 22 عاما والمتوجة بلقب دورة طوكيو في تشرين الأول/أكتوبر وحلّت وصيفة في دورة ووهان قبلها في الشهر عينه، مباراتها المقبلة مع باوليني الأربعاء، فيما تلتقي ريباكينا مع سابالينكا في اليوم ذاته، علما أن الكازاخستانية ستخرج خالية الوفاض من البطولة في حال فوز البيلاروسية على الايطالية لاحقا.

وفازت كل لاعبة بالإرسال الأول واشتدت المنافسة في الشوط الثالث الذي حسمته الصينية قبل أن تكسر إرسال منافستها في الشوط الرابع وتتقدم 3 1 ثم 4 1.

وكادت ريباكينا أن تخسر إرسالا ثانيا بعد تخلفها 0 30 في الشوط السادس لكنها أنقذت الموقف وكسبته مقلصة الفارق الى 2 4 ثم الى 3 4 بعدما ردت التحية للصينية في الشوط السابع وأدركت التعادل 4 4 ثم تقدمت 5 4 في طريقها بكسب 4 أشواط متتالية.

واستعادت تشينوين توازنها وكسبت الشوط العاشر مدركة التعادل 5 5 ثم 6 6 فارضة شوطا فاصلا حسمته في صالحها 7 4 بعدما تقدمت 4 1 وبالتالي كسبت المجموعة 7 6.

وشهدت المجموعة الثانية السيناريو ذاته حيث نجحت تشينوين في كسر إرسال ريباكينا في الشوط الخامس وتقدمت 3 2، إلا أن الكازاخستانية ردت مباشرة في لاشوط السادس مدركة التعادل 3 3 ثم فعلتها للمرة الثانية بكسر إرسال الصينية في الشوط الثامن حيث تقدمت 5 3 قبل أن تنهي المجموعة في صالحها 6 3، فارضة مجموعة ثالثة حاسمة.