شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يلجأ لخطة تغيير المراكز للاعتماد على نجوم الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلجأ البرتغالى جوزيه جوميز ، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لتعديل بعض مراكز نجوم الفريق من أجل الاعتماد عليهم في الفترة المقبلة، خاصة فى ظل وجود أكثر من لاعب مميز فى بعض المراكز والتي ستجعل المدير الفني يعتمد على لاعب ويظل الآخر على مقاعد البدلاء دون الاستفادة من خدماته فى مراكز أخرى تحتاج لدعم.

الأيام الماضية شهدت توظيف جوزيه جوميز أحمد فتوح لاعب الفريق فى مكان جديد عن مركزه بالجبهة اليسرى للاستفادة من خدماته وإمكانياته، ودفع تألق المغربي محمود بنتايك في الجبهة اليسرى إلى تفكير جوميز فى مركز جديد لـ أحمد فتوح فى الجبهة اليسرى، خاصة مع انتظام اللاعب فى التدريبات الجماعية.

وينوي جوزيه جوميز توظيف أحمد فتوح فى مركزي 6 أو 8 فى وسط الملعب للاستفادة من إمكانياته مع القلعة البيضاء، خاصة أن البرتغالي يؤمن بأن اللاعب من الأوراق الرابحة في صفوف الفريق.

كما بدأ جوميز التفكير في كيفية الاستفادة من عودة محمود حمدي الونش لدعم دفاع الفريق، بعد غياب طويل بسبب الإصابة بالرباط الصليبى، حيث ستكون عودته على حساب حسام عبد المجيد أو التونسي حمزة المثلوثى واللذان يقدمان ثنائية مميزة مع الزمالك في الفترة الحالية.

الأمر الذى يدفع المدير الفني للتفكير في تعديل مركز المثلوثى وإعادته لمركزه الأساسي الظهير الأيمن، مع تعديل مركز عمر جابر ليدفع به كجناح أو دخوله في منطقة وسط الملعب، خاصة وأن اللاعب يمتلك إمكانيات تأهله للعب في أي مركز.