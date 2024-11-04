شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يهزم راية بهدفين نظيفين ويصل لوصافة دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الترسانة سلسلة انتصاراته محققا الفوز على راية بهدفين نظيفين في ختام الجولة الخامسة لدورى المحترفين، أحرز هدفى الشواكيش محمد ناجح في الدقيقة 23، وأضاف كريم خميس الهدف الثانى للشواكيش في الدقيقة 53 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الترسانة إلى 10 نقاط في وصافة جدول الترتيب بالتساوى مع المقاولون العرب، بينما يحتل وادى دجلة المركز الأول برصيد 11 نقطة، في الوقت الذى يستمر فيه راية برصيد نقطتين في مؤخرة المسابقة.

كانت نتائج اليوم التى أقيمت بالجولة الخامسة بدورى المحترفين عن تحقيق بترول أسيوط كبرى المفاجآت بالفوز على المقاولون العرب بهدفين نظيفين رافعا رصيده إلى 6 نقاط ، بينما تجمد رصيد الذئاب عند 10 نقاط في المركز الثانى لجدول الترتيب .

كما استطاع ديروط بقيادة علاء إبراهيم الفوز خارج ملعبه على سبورتنج بثلاثة أهداف مقابل هدف رافعا رصيده إلى 7 نقاط، بينما تجمد رصيد أصحاب الأرض عند 5 نقاط في المركز الرابع عشر.

في الوقت الذى تعادل فيه الداخلية مع أسوان سلبيا، ليرتفع رصيد أصحاب الأرض إلى 4 نقاط، وتماسيح النيل إلى 9 نقاط، كما تعادل بلدية المحلة مع بروكسى بهدف لمثله، ليرتفع رصيد أبناء المحلة إلى 4 نقاط، بينما رفع رصيد أبناء البحيرة إلى 11 نقطة في المركزالثانى.