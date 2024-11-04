شكرا لقرائتكم خبر عن الونش جاهز.. محمود حمدي يستعد للعودة لمباريات الزمالك بعد التوقف والان مع تفاصيل الخبر

يستعد محمود حمدى الونش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، للعودة للمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة، على أن يعود للمشاركة مع الفريق بعد فترة التوقف لارتباطات المنتخب.

وأنهى الونش برنامجه التأهيلى الذى كان مخصصاً له من قبل الجهاز الطبى بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبى الذى عانى منها من شهر فبراير الماضى.

وفضل جوميز تواجد الونش على مقاعد بدلاء الفريق فى مباراة البنك الأهلى وعدم التعجل فى الدفع به حتى لا يتعرض لانتكاسة جديدة ولكن المدرب يرغب فى اكتساب اللاعب حساسية المباريات للدفع به على فترات.

ويخوض الزمالك مباراته أمام المصرى يوم 23 نوفمبر بعد انتهاء فترة التوقف، على أن يلتقى مع بلاك بولز فى اولىمباريات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.