اتحاد الكرة يُعيّن لاعب الأهلي السابق مديرًا لمنتخب الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

أستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، برئاسة جمال علام، على تعيين إسلام الشاطر نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي الأسبق، في منصب مدير منتخب الشباب، لينضم بشكل رسمي إلى الطاقم الفني للفراعنة بقيادة المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي.

وكان ميكالي تولى مهمة تدريب منتخب الشباب خلفًا لوائل رياض المعروف، وسيقود الفراعنة للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، والتي ستقام في الفترة من 14 إلى 26 نوفمبر الجاري.

والجديد بالذكر أن منتخب الشباب أدي تدريباته أمس الأحد ضمن معسكر الفراعنة المقامة في مدينة السادس من أكتوبر.