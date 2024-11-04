إنبي يكشف مفاجأة في عقد محمد حمدي مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف مدير الكرة بنادي إنبي، محمد إسماعيل، عن مفاجأة وتفاصيل في عقد الظهير الأيسر محمد حمدي مع فريق الزمالك.

وقال محمد إسماعيل عبر إذاعة "ميجا إف إم": "وافقنا على إعارة محمد حمدي للزمالك من أجل زيادة فرص احترافه في أوروبا".

وأوضح: "وحرصا منا على ضمان مشاركة اللاعب وضعنا عددا من الشروط في العقد مع الزمالك".

واختتم مدير الكرة: "ومن ضمن شروط التعاقد تحديد نسبة مشاركة %40 من البطولات المحلية و25% من البطولات القارية، وحال مخالفة ذلك سنحصل على مبلغ مالي".

الجدير بالذكر أن محمد حمدي انتقل إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الماضية قادما من إنبي على سبيل الإعارة، في صفقة بلغت قيمتها 3 مليون جنيه مصري.

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