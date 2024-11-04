شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أهداف بتوقيع الأجانب فى الجولة الأولى لدورى nile.. و13 للمصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار عن منافسات الجولة الأولى من دورى nile مساء السبت، والتى شهدت نتائج منطقية إلى حد كبير باستثناء تعادل بتروجت مع بيراميدز بعد تقديمه أداء مميزا.

21 هدفا فى الأسبوع



شهدت مباريات الجولة الأولى تسجيل 21 هدفا خلال 9 مباريات، أسفرت عن 5 انتصارات و4 تعادلات، حيث فاز كل من سموحة والمصرى والاتحاد والزمالك والأهلى على حرس الحدود والطلائع وفاركو والبنك الأهلى وسيراميكا، بينما حسم التعادل مواجهات كل من الجونة وزد، مودرن سبورت وإنبى، وبتروجت مع بيراميدز، الإسماعيلى مع غزل المحلة.

8 أهداف للأجانب و13 للمصريين



سجل اللاعبون الأجانب 8 أهداف عن طريق كل من المغربى عبد الكبير الوادى، النيجيرى جابريل شيكودى، الكونغولى فيستون ماييلى، النيجيرى إيمانويل أبيه، الفلسطينى وسام أبو على "هدفين"، المغربى أحمد بلحاج، الجزائرى أحمد القندوسى.



بينما جاءت أهداف المصريين عن طريق محمود صابر، محمد أشرف روقا، حسام حسن، صلاح محسن، محمود حمادة، ناصر ماهر، محمد هلال "هدفين"، ناسر منسى، عبد الله السعيد، حسين الشحات "هدفين"، طاهر محمد طاهر.

نتائج الجولة الأولى فى الدورى المصرى..

سموحة 3/ 1 حرس الحدود

المصرى 2 / 0 طلائع الجيش

الجونة 0 / 0 زد

مودرن فيوتشر 0 /0 إنبى

بتروجت 1 /1 بيراميدز

فاركو 0/ 1 الاتحاد

الزمالك 3 /2 البنك الأهلى

الإسماعيلى 0 /0 غزل المحلة

الأهلى 5/ 2 سيراميكا