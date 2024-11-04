شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مطيع يعلن قائمته فى انتخابات اتحاد الجودو والان مع تفاصيل الخبر

أعلن محمد مطيع سكرتير عام نادى الزهور قائمته التي سيخوض بها انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للجودو فى الانتخابات المقبلة، والمقرر لها يوم 22 نوفمبر المقبل بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر بمشاركة 32 هيئة رياضية.



وقال مطيع إنه يخوض انتخابات اتحاد الجودو على مقعد الرئاسة بقائمة "أبناء الجودو" التي تضم عددا من أبناء اللعبة الذين يهدفون إلى تطور اللعبة على المستوى المحلي والدولي من أجل تحقيق نتائج أفضل على المستوى الدولي والأولمبي، ومن جهة أخرى زيادة المسابقات المحلية من اجل زيادة قاعدة الممارسين ما يصب فيما بعد في مصلحة المنتخبات الوطنية.



وتضم القائمة على مقعد الرئاسة محمد مطيع، وفي مقاعد العضوية كلا من العميد إيهاب أبو زيد والنائب حسام عوض الله والمستشار أحمد عبد الحميد والدكتور أحمد المنشاوى والمهندس عمرو محجوب ومحمد سيد على.



جدير بالذكر أن محمد مطيع حكم دولي فى رياضة الجودو وشارك فى العديد من البطولات المحلية والأفريقية والدولية على مدار سنوات منذ اعتزاله.