شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يدخل حسابات جوميز فى تشكيل الزمالك أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

دخل محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك حسابات الجهاز الفني بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، للاعتماد عليه خلال مباراة الفريق المقبلة أمام سموحة بالجولة الثانية ببطولة الدورى.

وغاب شيكابالا عن المباراة الأولى للفريق أمام البنك الأهلى الجمعة الماضي والتى انتهت بفوز الأبيض بثلاثية، وفقًا لرؤيته الفنية، خاصة أن اللاعب لم يشارك فى أول تدريب للفريق بعد العودة من الإمارات بسبب حالته النفسية السيئة بعد إهدار ركلة جزاء أمام الأهلى فى نهائى السوبر المصرى، بينما شارك في الودية التي خاضها الفريق أمام الشمس أمس، والتي انتهت بفوز الأبيض.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء سموحة، المقرر له الخامسة مساء الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.