شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يسقط أمام بترول أسيوط والداخلية يتعادل سلبيا مع أسوان فى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سقط فريق المقاولون العرب أمام بترول أسيوط بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الاثنين، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة دورى المحترفين.

جاء هدفا بترول أسيوط عن طريق أبو بكر فوزى ومصطفى محمود، ليتذوق المقاولون العرب أول هزيمة له فى دورى المحترفين، ليتجمد رصيده عند 10 نقاط ،فى المقابل رفع فريق بترول أسيوط رصيده إلى 6 نقاط.



وحسم التعادل الإيجابى مواجهة بلدية المحلة وبروكسى، حيث سجل أحمد عتمان هدف التقدم للبلدية وتعادل شيراز محمد لبروكسى، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة، ورفع بلدية المحلة رصيده إلى 5 نقاط، فيما رفع بروكسى رصيده إلى 9 نقاط.



وحقق فريق ديروط فوزا مهما على سبورتنج بثلاثة أهداف مقابل هدف، جاء هدفى ديروط عن طريق أحمد حسنين وعلاء شعبان، فيما جاء هدف سبورتنج الوحيد عن طريق عبد الرحمن أجويرو، بهذه النتيجة رفع ديروط رصيده لـ7 نقاط، فيما توقف رصيد سبورتنج عند 5 نقاط.



وانتهت مباراة الداخلية مع أسوان بالتعادل السلبى، ليرفع الداخلية رصيده إلى 4 نقاط، فيما رفع أسوان رصيده إلى 9 نقاط.