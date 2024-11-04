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تصنيف الاسكواش.. علي فرج ونور الشربيني يحافظان على الصدارة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمر

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 04:45 م

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر نوفمبر الجاري، وحافظت نور الشربيني لاعبة سبورتنج على صدارة تصنيف سيدات الاسكواش، بينما استقرت نوران جوهر فى الوصافة، وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة فى المركز الثالث.

وفي تصنيف الرجال، حافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي، كما استقر البطل المصري مصطفى عسل لاعب بالم هيلز في المركز الثاني، عقب انطلاقته المميزة في الموسم الجديد.

تصنيف الرجال:


1ـ علي فرج

2ـ مصطفى عسل

3ـ البيروفي دييجو إلياس

4ـ النيوزيلندي بول كول

5ـ مازن هشام

6ـ الإنجليزي محمد الشوربجي

7ـ كريم عبد الجواد

8ـ الويلزي جويل مكين

9ـ  طارق مؤمن

10- الإنجليزي مروان الشوربجي

تصنيف السيدات:

1ـ نور الشربيني

2ـ نوران جوهر

3ـ  هانيا الحمامي

4ـ الأمريكية أوليفيا ويفر

5ـ البلجيكية نيلي جليس

6ـ البلجيكية تيني جليس

7ـ الإنجليزية جورجينا كيندي

8ـ  روان العربي

9- الماليزية سيفا سينجاري

10ـ أمينة عرفي

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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