شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات دور الـ16 لبطولة دورى السلة رجال والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة برئاسة أحمد كامل، جدول مباريات دور الـ 16 رجال والمرتبط تحت 16 سنة، والتي تقام يومى 16 و 19 نوفمبر الجارى.

ووفقا للجدول الذى تم إعلانه فإن المباريات ستكون كالتالى...

الاتحاد ودمنهور، وهليوبوليس مع المصرية للاتصالات، وطلائع الجيش مع القناة، الاهلى مع الترام، والزمالك مع لزهور.

كما يلتقى سموحة مع مصر للتأمين، الجزيرة مع الشمس، وسبورتنج مع الطيران.

ومن المقرر أن تكون صالات المرتبط والرجال كالتالى..

العاب دمنهور والترام فى صالة برج العرب، التأمين صالة المقاولون ، الجزيرة بصالة اتحاد الشرطة، و الطيران بصالة ستاد القاهرة، هليوبوليس بصالة النادى بالشروق، و الاتصالات بالمركز الاولمبى بالمعادى.