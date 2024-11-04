شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي: الزمالك يتعرض لغرامة حال عدم مشاركة محمد حمدي فى 40% من المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد إسماعيل، مدير الكرة بنادي إنبي، أن النادي البترولي يعمل على تسويق لاعبيه بشكل جيد، لذلك يتم إعارة اللاعبين للقطبين من أجل ظهورهم وبيعهم خارجيًا.

وأضاف محمد إسماعيل، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، أن محمد حمدي خرج للإعارة في الزمالك من أجل أن تتم رؤيته وتكون قيمته أعلى.

وأضاف محمد إسماعيل، كان من الممكن بيع محمد حمدي إلى الزمالك، لكننا أعرناه تقريبا دون مقابل، لكن بشرط المشاركة فى 40% من المباريات، ولو لم يُشارك سيكون هناك غرامة على الزمالك.

واختتم مدير الكرة بنادي إنبي قائلا، "نريد عرض اللاعبين في "فاترينة" الأهلي والزمالك، من أجل الانتقال لأوروبا، لأن اللاعبين يظهرون مع القطبين في مختلف المنافسات".