شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الكرة بإنبي: عقد زياد كمال مع الزمالك سبب تراجع مستواه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد إسماعيل، مدير الكرة بنادي إنبي، عن سبب تراجع زياد كمال لاعب الفريق المعار إلى الزمالك، خلال الفترة الماضية. وقال محمد إسماعيل، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، "زياد ظُلم بسبب مسألة عقده مع الزمالك، وهناك ضغوط وتوتر على اللاعب".

وأضاف مدير الكرة بنادي إنبي، "لو تم التعامل معه كلاعب عادى فسيكون فى مكانة أخرى لأنه لاعب كبير ولديه إمكانيات مميزة ولكن تنقصه الثقة.. أتواصل مع زياد كمال دائمًا، ومشكلته عدم الثقة بسبب التريقة والهزار على عقده، وملف تعاقده سبب له مشكلة، فى مسألة عقد الـ30 مليون جنيه.

وكشف محمد إسماعيل موقف النادي البترولي من قطع إعارة زياد كمال من نادي الزمالك في يناير المقبل قائلا، "لم يتم أي حديث عن قطع إعارة زياد كمال في الوقت الحالي، وحال قطع الإعارة فهناك شروط في التعاقد لصالح إنبي".

وأضاف مدير الكرة بنادي إنبي، "نحن أيضًا سنكسب عودة لاعب مميز، لكن قائمتنا مكتملة، وحال عودة زياد كمال سنحتاج لرحيل لاعب وكل هذه الأمور لا تأتي هكذا لكن لابد من اتفاق مع الزمالك لتعويض كل ذلك.

واختتم محمد إسماعيل: زياد كمال لم يحصل على 30 مليون وهي لنادي إنبي وليست دفعة واحدة وإنما تعتبر إعارات متجددة، وزياد كمال ليس فئة أولى مع الزمالك.