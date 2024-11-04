شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن انتخابات اتحاد الكرة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد اتحاد الكرة لفتح باب الترشح فى العاشر من نوفمبر الجاري، لتلقى أوراق المرشحين فى الانتخابات المقبلة، وتولى مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي مهمته فى يناير عام 2022 خلفا للجنة الثلاثية المؤقتة برئاسة أحمد مجاهد، ويضم مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي كلا من جمال علام رئيس الاتحاد، وخالد الدرندلي نائب الرئيس، والأعضاء حازم إمام ومحمد أبو الوفا ومحمد بركات وحلمي مشهور وإيهاب الكومي وعامر حسين ودينا الرفاعي.

س: ما هو موعد انتخابات اتحاد الكرة؟ ج:تعقد انتخابات اتحاد الكرة لدورة جديدة يوم 10 ديسمبر المقبل. س: ما هو نظام الترشح لانتخابات اتحاد الكرة؟ ج:ينص نظام الترشح فى انتخابات اتحاد الكرة، وفقا للائحة النظام الأساسي، على عدم الترشح بشكل فردي، وسيكون الترشح بنظام القائمة الموحدة. س: هل تم إعلان قوائم مرشحين حتى الآن؟ ج:لم تعلن أي قائمة الترشح أو تكشف عن أسمائها بشكل رسمي، ومن المتوقع الإعلان عن التحركات الرسمية والكشف عن أسماء كل قائمة بالكامل خلال الأيام المقبلة، خاصة أن باب الترشح سيفتح الأحد المقبل. س: من هم أبرز الأسماء الذين أعلنوا نيتهم خوض الانتخابات؟ ج:أعلن أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية السابق لاتحاد الكرة، ترشحه للانتخابات المقبلة في الجبلاية، بعد نهاية فترة المجلس الحالي برئاسة جمال علام، وكتب مجاهد عبر حسابه على فيس بوك: "توكلت على الله، بعد استطلاع رأي غالبية الأندية أعضاء الجمعية العمومية وأخذ رأي الكثير من المعنيين، وقد تم الاستقرار على قائمة متوازنة ما بين الخبرة والشباب وسنعلن الأسماء بمجرد فتح الباب"، كما كشف محمود الشامي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق عن نيته خوض الانتخابات بمجلس الجبلاية خلال الدورة المقبلة، مؤكداً أنه لا يفكر مطلقاً في الترشح على منصب رئيس الاتحاد.