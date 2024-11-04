شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يدرس إعادة أحمد فتوح لتشكيل الزمالك أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

يدرس البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك إعادة أحمد فتوح لاعب الفريق الى تشكيل الأبيض خلال المباراة المقبلة أمام سموحة في الدورى، وذلك بعد أن شارك في المباراة الماضية أمام البنك الأهلى بالجولة الاولى من الدورى.

وشارك فتوح بديلاً لأحمد زيزو أمام البنك الأهلى، في الدقيقة 74 من أحداث المباراة، في أول ظهور له مع الفريق بعد غياب 85 يومًا، لذلك يسعى جوميز لعودة الثقة إلى اللاعب للاعتماد عليه الفترة المقبلة فى المباريات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء سموحة، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.