شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء جلسة الاستماع لطاقم حكام مباراة الزمالك والبنك الأهلى فى اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت منذ قليل، جلسة الاستماع لطاقم حكام مباراة الزمالك والبنك الأهلي بالجولة الأولى من الدوري في مقر اتحاد الكرة.

وأدار لقاء الزمالك والبنك الأهلي تحكيميا، محمد عادل حكم ساحة ويعاونه الثنائي هاني عبد الفتاح وخالد حسين وحكما رابعا محمد العتباني، بالإضافة إلى كل من محمد سلامة وأسامة محمد على الفار.

وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أنه تم إيقاف طاقم حكام مباراة الزمالك والبنك الاهلي لأجل غير مسمى، وإبعادهم عن إدارة المباريات، لحين صدور قرار من لجنة الحكام واتحاد الكرة.

ومن المقرر أن يتم الاستماع إلى تسجيلات حديث الحكام خلال احتساب ركلات الجزاء، وكانت مباراة الزمالك أمام البنك الأهلي، شهدت احتساب حكم المباراة محمد عادل ثلاثة ركلات جزاء خلال اللقاء، بواقع ركلتين لصالح البنك الأهلي وأخرى لصالح الزمالك.

ويحتل نادي الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط، بعد الفوز على البنك الأهلي في الأسبوع الأول من عمر المسابقة، بينما البنك الأهلي بالمركز الـ 14 بدون نقاط.