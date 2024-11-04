شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخاطب استاد القاهرة لاستضافة قمة محترفى اليد المؤجلة والان مع تفاصيل الخبر

كشف سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، عن مخاطبة مسئولى الزمالك لهيئة استاد القاهرة لاستضافة قمة دورى المحترفين بين الأهلى والزمالك، والمؤجلة من الجولة الثالثة للمسابقة، والمقرر إقامتها 17 نوفمبر الجارى بعد اعتذار صالة حسن مصطفى عن عدم استضافة اللقاء لانشغال الصالة.

وقال عبد المنعم فى تصريح لـ الخليج 365، إن صالتى العاصمة الإدارية وأكتوبر الدولية بديل حال اعتذار استاد القاهرة.

وتم تأجيل لقاء القمة ليقام 17 نوفمبر الجارى فى ظل ارتباط الفريقين بخوض منافسات كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما حدد مسئولو لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم يوم 29 نوفمبر الجارى موعدا لإقامة مؤجلتى الأهلى أمام أصحاب الجياد والزمالك مع طلائع الجيش فى ثامن جولات دورى محترفى اليد، بسبب تواجد القطبين فى المغرب وقتها للمشاركة فى بطولة أفريقيا للأندية التى اقيمت فى الفترة من 10 حتى 19 أكتوبر الماضى.