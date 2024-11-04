شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الشطرنج يعلّق على سرقة 70 ألف جنيه من بطلة مصر والعرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق أحمد عدلي، رئيس الإتحاد المصري للشطرنج ، على واقعة سرقة جوي روماني في المطار قائلاً، "إن ما حدث لها نتجية خطأ إداري شخصي من اللاعبة".

وكانت جوي قد أعلنت، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، "للأسف الشديد بعد التوفيق في بطولة العرب والحصول على المركز الأول تحت 20 عاما بسبب خطأ بسيط، تم سرقة الجائزة المالية فى المطار".

وقال أحمد عدلي فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "تابعنا للأسف واقعة سرقة الجائزة المالية للبطلة المصرية جوي ونشعر بالحزن لما حدث لها في المطار.. إنه أمر مُحزن أن تخسر بطلة شابة (16 عاماً) الجائزة المالية، خاصة بعدما بذلت مجهودا كبيرا للتتويج باللقب من أجل رفع اسم مصر عالياً وتحقيق مكاسب مالية يسعى إليها الجميع بالتأكيد".

وأضاف رئيس اتحاد الشطرنج، "الخطأ الذي ارتكبته جوي أنها وضعت الجائزة المالية التي حصلت عليها من البطولة في شنطة تم شحنها في الطائرة، وهذا إجراء إداري خاطئ، لأنه من المعروف أن المبالغ المالية تكون فى "جيب" الراكب أو شنطة يحملها في يده، ولا يتم شحنها وسط الشُنط الكبيرة المُخصصة للملابس وغيرها، لأن الشنط التي يتم شحنها مُعرضة للسرقة، وهذا ما حدث مع جوي في المطار قبل وصولها القاهرة".

وأكد رئيس اتحاد الشطرنج أن ما فعلته جوي ناتج عن أنها صغيرة السن وليس لديها خبرات في مثل هذه الأمور، ونحن نأسف لما حدث لها لكن الأهم إنها حققت إنجازاً كبيراً باسمها على صعيد اللعبة، كما أنها عادت إلينا بالسلامة، وبإذن الله ستُحقق إنتصارات وبطولات جديدة تحصل من خلالها على جوائز مكاسب مالية أخرى.

وشدد أحمد عدلي على أن الاتحاد يعتز كثيراً بدور جوي باعتبارها واحدة من أهم البطلات في الشطرنج المصري، ويحرص الاتحاد على توفير كل سُبل الدعم والمساندة لها من أجل مواصلة الإنتصارت العربية والقارية.



وعلم ”الخليج 365” أن الجائزة المالية التي تم سرقتها من البطلة جوي روماني تبلغ 1200 دولار ( أي ما يقرب من 70 ألف جيه مصري ).

يذكر أن المنتخب المصري للشطرنج حصد المركز الأول في الترتيب العام بمنافسات البطولة العربية للناشئين التي أقيمت في تونس بإجمالي 14 ميدالية متنوعة ، واحتكر منتخب الفراعنة للناشئين في حصد 6 ميداليات ذهبية و 6 ميداليات فضية و 2 ميدالية برونزية وسط أداء اكسب اللاعبين احترام كافة الدول المشاركة في البطولة.



وجاءت الميداليات الذهبية من نصيب عبد الرحمن سامح، فريد تامر وجيه، مينا وائل صبري، إياد طارق الحسيني، جوي روماني، رغد علاء الدين فيما كانت الميداليات الفضية من نصيب أحمد قنديل، يوسف دويدار، يحي محمد فؤاد، جنى محمد ذكي، مريم محمد عزب، ذكاء أحمد محمد وجاءات الميدالية البرونزية من نصيب ديفيد جورج، أنورادا راغافيندران.



وقدم أحمد عدلي، الشكر إلى اللاعبين على المجهود الذين بذلوه خلال الفترة الماضية حتى يظهروا بالشكل اللائق خلال منافسات البطولة العربية للشطرنج وسط تركيز تام من جانب مدربي جهاز الفراعنة مع اللاعبين حيث ضم تشكيل الجهاز الفني سامح صادق، دكتور محمود رشدي، والأستاذ الدولي الكبير أدهم فوزي.

وكشف أحمد عدلي، أن فوز عبد الرحمن سامح بالميدالية الذهبية في البطولة العربية للناشئين بتونس أصبح أصغر استاذ دولي في العالم وثاني أًصغر استاذ دولي في تاريخ عالم الشطرنج.

وتابع رئيس الاتحاد المصري للشطرنج أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وفر كافة المتطلبات لإنجاح البعثة المصرية في البطولة العربية وهو ما تحقق بالفعل على أرض الواقع بعد احتلال المركز الأول في المنافسات.