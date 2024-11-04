شكرا لقرائتكم خبر عن عودة وليد عطا لانتخابات ألعاب القوى بحكم قضائي والان مع تفاصيل الخبر

قضت محكمة القضاء الإداري بعودة الدكتور وليد عطا إلى انتخابات الاتحاد المصري لألعاب القوى ، والغاء قرار استبعاده من الانتخابات.

وأكد وليد عطا، فى تصريحات صحفية، أن القضاء ألغى قرار استبعادى عن انتخابات اتحاد العاب القوى، وأكد بأحقيتي في الترشح فى الانتخابات.

جدير بالذكر أن وليد عطا الرئيس السابق للاتحاد المصري لألعاب القوى قد صرح أنه ليس لديه ما يمنعه من الترشح لرئاسة اتحاد ألعاب القوى، وقال في تصريحات صحفية سابقة، "قمت برفع دعوى قضائية بالطعن على الاستبعاد، وواثق في نزاهة القضاء المصري الذي يعيد لي حقي في كل مرة".

وعن سبب الاستبعاد قال عطا، "السبب الذي استند عليه مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوى لاستبعادي من قائمة المرشحين سبب واهي، حيث إن القضية المذكورة هي جنحة ترجع إلى عام 2009، وهي غير مخلة بالشرف، وصدر فيها حكم نهائي بات بأحقيتي في الترشح ولم يطعن عليه ومعي شهادة بذلك، ورغم ذلك قمت بعمل رد إعتبار في تلك القضية رغم كونها غير مخلة بالشرف".