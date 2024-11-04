شكرا لقرائتكم خبر عن 4 اتحادات أولمبية تفوز بالتزكية قبل بداية الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 48 ساعة وتنطلق انتخابات الاتحادات الرياضية لاختيار مجالس إدارات لدورة انتخابية جديدة تستمر لمدة 4 سنوات حتى عام 2028، حيث يبدأ السباق الانتخابي الأربعاء المقبل بإقامة انتخابات اتحاد الرماية، وحسمت 4 اتحادات أولمبية مصرية الانتخابات بالتزكية، وذلك قبل إجراء الجمعيات العمومية الخاصة بهم، حيث لم يتقدم أحد آخر بأوراق ترشحه وتم غلق باب الترشح، خلال الفترة الماضية.

وتلك الاتحادات هي اتحاد الجمباز الذي نجحت فيه قائمة الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد الحالي، وكذلك اتحاد الفروسية الذي نجحت فيه قائمة إسماعيل شاكر في الفوز بالتزكية، وكذلك اتحاد السلاح حيث فازت قائمة طارق الحسيني بالتزكية، واتحاد الثلاثى الترايثلون وفازت قائمة اللواء أحمد ناصر بالتزكية بعد غلق باب الترشح حيث لم يتقدم أحد.

وحصلت الاتحادات الرياضية على مهلة كحد أقصى يوم 31 أكتوبر الجاري للدعوة لعقد الجمعية العمومية الخاصة بإجراء الانتخابات.

جدير بالذكر أن قد حددت اللجنة الأولمبية المصرية يوم 30 ديسمبر المقبل كآخر موعد لإجراء الانتخابات في الاتحادات الرياضية المختلفة.

انتهى غلق باب الترشح لانتخابات مجالس إدارات 22 اتحاد رياضي أولمبي لدورة انتخابية جديدة 2024/2028 والتي تقام بنظام الفردي أو القائمة المغلقة وفق اللوائح الخاصة بكل اتحاد.

وضمت قائمة الاتحادات الرياضية الجديدة التي أغلق بها باب الترشح بها حتى اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024: الترايثلون، الجولف، الريشة الطائرة، الملاكمة، المصارعة، الكانوي – الكاياك، التنس الأرضي، الإسكواش، السلاح، الكرة الطائرة، الدراجات، بالإضافة إلى 11 اتحادا كان قد أعلن في وقت سابق عن غلق باب الترشح وهم: الرماية، الفروسية، ألعاب القوى، الجمباز، السباحة، كرة السلة، الهوكي، رفع الأثقال، الجودو، التايكوندو، التجديف.

وتتبقى بذلك 7 اتحادات رياضية لم يتم غلق باب الترشح بها وهم الرجبي، كرة القدم، كرة اليد، تنس الطاولة، الشراع، القوس والسهم، الخماسي الحديث.

وانتهت الاتحادات الرياضية الأولمبية من الإعلان عن مواعيد إجراء الانتخابات لدورة جديدة 2024 - 2028 والتي تقام بنظام الفردي والقائمة على حسب لوائح كل اتحاد رياضي.