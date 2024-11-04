شكرا لقرائتكم خبر عن وصول طاقم حكام مباراة الزمالك والبنك الأهلي اتحاد الكرة للخضوع لجلسة استماع والان مع تفاصيل الخبر

وصل طاقم حكام مباراة الزمالك والبنك الأهلي بالجولة الأولى من الدوري إلى مقر اتحاد الكرة، استعداداً للخضوع إلى جلسة استماع بلجنة الحكام.

وأدار لقاء الزمالك والبنك الأهلي تحكيميا، محمد عادل حكم ساحة ويعاونه الثنائي هاني عبد الفتاح وخالد حسين وحكما رابعا محمد العتباني، بالإضافة إلى كل من محمد سلامة وأسامة محمد على الفار.

وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أنه تم إيقاف طاقم حكام مباراة الزمالك والبنك الاهلي لأجل غير مسمى، وإبعادهم عن إدارة المباريات، لحين صدور قرار من لجنة الحكام واتحاد الكرة.