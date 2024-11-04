شكرا لقرائتكم خبر عن وصول طاقم حكام مباراة الزمالك والبنك الأهلي اتحاد الكرة للخضوع لجلسة استماع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمرالإثنين، 04 نوفمبر 2024 01:16 م
وصل طاقم حكام مباراة الزمالك والبنك الأهلي بالجولة الأولى من الدوري إلى مقر اتحاد الكرة، استعداداً للخضوع إلى جلسة استماع بلجنة الحكام.
وأدار لقاء الزمالك والبنك الأهلي تحكيميا، محمد عادل حكم ساحة ويعاونه الثنائي هاني عبد الفتاح وخالد حسين وحكما رابعا محمد العتباني، بالإضافة إلى كل من محمد سلامة وأسامة محمد على الفار.
ومن المقرر أن يتم الاستماع إلى تسجيلات حديث الحكام خلال احتساب ركلات الجزاء، وكانت مباراة الزمالك أمام البنك الأهلي، شهدت احتساب حكم المباراة محمد عادل ثلاثة ركلات جزاء خلال اللقاء، بواقع ركلتين لصالح البنك الأهلي وأخرى لصالح الزمالك.
ويحتل نادي الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط، بعد الفوز على البنك الأهلي في الأسبوع الأول من عمر المسابقة، بينما البنك الأهلي بالمركز الـ 14 بدون نقاط.
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