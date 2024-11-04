شكرا لقرائتكم خبر عن صالة حسن مصطفى تعتذر عن عدم استضافة قمة محترفي اليد المؤجلة والان مع تفاصيل الخبر

كشف سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، عن اعتذار مسئولى صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر عن عدم استضافة قمة دورى المحترفين بين الأهلى والزمالك، والمؤجلة من الجولة الثالثة للمسابقة، والمقرر إقامتها 17 نوفمبر الجارى.

وتم تأجيل لقاء القمة لـ17 نوفمبر الجارى فى ظل ارتباط الفريقين بخوض منافسات كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما حدد مسئولو لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 29 نوفمبر الجارى موعدا لإقامة مؤجلتى الأهلى أمام أصحاب الجياد والزمالك مع طلائع الجيش فى ثامن جولات دورى محترفى اليد، بسبب تواجد القطبين فى المغرب وقتها للمشاركة فى بطولة أفريقيا للأندية التى اقيمت فى الفترة من 10 حتى 19 أكتوبر الماضى.