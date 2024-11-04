شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يتابع برنامج تأهيل خالد صبحي تمهيداً للمشاركة فى التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

حرص الدكتور محمود الشحات، رئيس الجهاز الطبي بالنادي المصري، على التواصل مع خالد صبحي مدافع الفريق خلال الساعات الأخيرة، لمتابعة سير البرنامج التأهيلي الذي يخضع له اللاعب للتعافي من الإصابة والعودة إلى صفوف الفريق.

وبدأ خالد صبحي، مدافع النادي المصري والمنتخب الوطني، برنامجاً تأهيلياً في أحد مراكز العلاج الطبيعي بالقاهرة، للتعافي من إصابته بتمزق في عضلة السمانة من الدرجة الثانية، والتي تسببت في غيابه عن انطلاقة المصري في الدوري.

وكان خالد صبحي تعرض مؤخراً للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب في مواجهة موريتانيا بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، حيث نجح الفراعنة في الفوز بهدف نظيف والتأهل بالعلامة الكاملة إلى كان 2025 بالمغرب.

وكان المصري تغلب على طلائع الجيش بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين الأربعاء الماضي، سجلها، صلاح محسن ومحمود حمادة ليحصد الفريق البورسعيدي أول ثلاث نقاط في مسابقة الدوري.

ويستعد الفريق الأول للكرة بالنادي المصري لمباراته بالجولة الثانية من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق الجونة والمقرر إقامتها في الخامسة مساء السبت المقبل على ستاد السويس الجديد.

وكان المصري فاز على نظيره فريق الأميرية - أحد أندية الدرجة الثانية بالقاهرة - بأربعة أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين عصر الخميس الماضي، على ستاد الكلية الحربية وذلك في إطار استعدادات المصري لمباراته بالجولة الثانية من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق الجونة.