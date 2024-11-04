شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة رحيل زياد كمال عن الزمالك في يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

كشف محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي عن موقف زياد كمال لاعب الفريق البترولي المعار إلى نادي الزمالك، من الرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وقال إسماعيل في تصريحات لبرنامج "صباح أون تايم": لا يوجد حديث مع الزمالك عن عودة اللاعب في يناير المقبل، تحدثنا الموسم الماضي والزمالك تمسك باللاعب، وأعتقد أنه مستمر مع الزمالك في الفترة المقبلة.

ومنح مسئولو نادي الزمالك البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك حرية حسم مصير زياد كمال لاعب الفريق، لعدم ظهوره بمستوى جيد منذ انتقاله للقلعة البيضاء.

وانضم زياد كمال لصفوف القلعة البيضاء فى يناير الماضى على سبيل الإعارة لمدة موسمين ونصف الموسم بمبلغ مالى يقارب الـ30 مليون جنيه، ليكتفي النادى الأبيض بالحصول على خدمات اللاعب لمدة موسم فقط، ينتهى بـ قطع إعارة اللاعب فى يناير 2025.