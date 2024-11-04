دوري "أن بي أيه": مافريكس يستعيد توازنه على حساب ماجيك

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : استعاد دالاس مافريكس، وصيف بطل الموسم الماضي، توازنه وحقق فوزه الرابع في ست مباريات بتغلبه من دون عناء على ضيفه أورلاندو ماجيك 108 85 الأحد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ودخل فريق المدرب جيسون كيد اللقاء على خلفية سقوطه الجمعة على أرضه أمام هيوستن روكتس 102 108، ما جعله مصمما منذ البداية على التعويض أمام ماجيك، حاسما اللقاء فعليا في الربع الثاني حين سجل 30 نقطة مقابل 9 فقط لضيفه مع الوصول إلى آخر دقيقتين ونصف.

وأنهى مافريكس الشوط الأول متقدما بفارق 25 نقطة 65 40، بينها 14 نقطة في الربع الأول لنجمه السلوفيني لوكا دونتشيتش الذي أنهى اللقاء بـ32 نقطة مع 9 متابعات و7 تمريرات حاسمة، فيما ساهم دانيال غافورد بـ18 نقطة وكايري إرفينغ بـ17 وديريك لايفلي بـ11 مع 11 متابعة في لقاء وصل خلاله الفارق بين الفريقين حتى 33 نقطة.

وفي ظل غياب باولو بانشيرو، افضل لاعب مبتدئ لعام 2023، للمباراة الثانية نتيجة تعرضه الأربعاء لتمزق في العضلات الجانبية لبطنه، كان الألماني فرانتز فاغنر أفضل لاعب في صفوف ماجيك بتسجيله 13 نقطة مع 6 متابعات و6 تمريرات حاسمة، في لقاء عانى خلاله الضيوف من خارج القوس حيث نجحوا في 8 محاولات فقط من أصل 41، ومن تحت السلة أيضا حيث سجلوا 36 نقطة مقابل 52 لمافريكس، ما ساهم بهزيمتهم الرابعة في سبع مباريات.

وعلق دونتشيتش على الفوز بالقول "اليوم كان ممتعا حقا. دافعنا على الجميع.. التقطنا المتابعات، لعبنا بسرعة وهذا كان ممتعا بالنسبة لي".

وخلافا لدونتشيتش، لم يقدم الوافد الجديد كلاي تومسون، القادم إلى مافريكس كلاعب حر بعد تتويجه بلقب الدوري أربع مرات بألوان غولدن ستايت ووريرز، الكثير في مباراة الأحد واكتفى بتسجيل 9 نقاط، بينها ثلاثية من أصل 5 محاولات.

لكن المدرب كيد كان راضيا عن مساهمة تومسون حتى وإن لم يسجل الكثير من النقاط، قائلا "أعتقد أنه لعب مباراة رائعة. أعلم أننا نتطلع إليه من أجل التسجيل وتسديد الثلاثيات، لكني أعتقد أن كان جيدا في صناعة الألعاب والطاقة التي بذلها. كان يتحرك في جهتي الملعب (دفاعا وهجوما) بمستوى عال جدا".

وبعد خسارته بفارق ثلاثين نقطة أمام نيويورك نيكس الجمعة، استعاد ديترويت بيستونز توازنه وحقق فوزه الثاني في سبع مباريات بتغلبه على مضيفه بروكلين نتس 106 92، في لقاء وصل خلاله ستة من لاعبيه إلى العشر نقاط أو أكثر وهم كايد كانينغهام (19) وتوبياس هاريس (18) وماليك بيزلي (18) وجايدن أيفي (15) وتيم هارداواي جونيور (14) وجايلن دورين (13 مع 17 متابعة).

أما من جهة نتس الذي مني بهزيمته الرابعة في سبع مباريات، فكان كاميرون جونسون الأفضل بـ26 نقطة، وأضاف كان تومسون 17.

وبفضل 29 نقطة من جايلن جونسون، وضع أتلانتا هوكس حدا لمسلسل هزائمه عند أربع مباريات متتالية بتغلبه على مضيفه نيو أورليانز بيليكانز 126 111، مستفيدا من افتقاد الأخير لنجمه زيون وليامسون وديجونتي موراي وسي دجاي ماكولوم وهيرب جونسون بسبب الإصابة ليلحق به الهزيمة الرابعة في سبع مباريات، وذلك رغم جهود براندون إينغرام الذي سجل 32 نقطة.