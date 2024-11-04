شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفتح ملف تجديد عقود نجومه خلال التوقف الدولي والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ مسئولو إدارة الكرة بالنادي الأهلي فتح ملف تجديد عقود نجوم الفريق الأحمر خلال فترة التوقف الدولي في شهر نوفمبر القادمة، حيث يستعد منتخب مصر لخوض مباراتيه أمام بوتسوانا وكاب فيردي الشهر المقبل، في ظل اقتراب عقد أكثر من لاعب من الانتهاء بعد نهاية الموسم الجاري.

ويفتح الأهلي ملف تجديد عقود السداسي "محمد الشناوي وياسر إبراهيم وأكرم توفيق وبيرسي تاو وعمرو السولية وحمزة علاء"، حيث فتح مسئولو النادي الأهلي سلسلة مفاوضات مع كل من الشناوي وأكرم وياسر وحمزة، ولكن لم يحسم موقفه من تجديد عقد بيرسي تاو والسولية حتى الآن، على أن يتم الانتهاء من حسم قرار الثنائي قبل نهاية الموسم.

وهناك توجه داخل النادي الأهلي بعدم تجديد عقد بيرسي تاو على أن يرحل مجاناً بعد نهاية الموسم الجاري، أو يتم بيع المدة المتبقية من عقده فى يناير، حتى يتسنى له ضم لاعب أجنبي جديد أو قيد التونسي علي معلول.

وفيما يخص مصير عمرو السولية، فقد يتم الاكتفاء بالموسم الحالي في مسيرته مع الأهلي وتخييره بين الاعتزال وتولي منصب داخل النادي أو البحث عن مستقبله في مكان آخر، في ظل تقدم اللاعب في السن وعدم قدرته على الأداء بنفس المستوى الذي كان عليه في السنوات الماضية.

من ناحية أخرى، بدأ النادي الأهلي الترتيب للمواجهة المرتقبة المقرر لها يوم 14 ديسمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة أمام الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل ليبرتادوس في نصف نهائي كأس الإنتركونتننتال.

ويقوم مسئولو القلعة الحمراء حالياً بالتجهيز لهذه الرحلة التي سيتحمّل الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تكاليفها بالكامل من سفر وإقامة وتذاكر طيران وغيرها من ترتيبات الرحلة.

وفتح مسئولو الأهلي خط إتصالات مُباشر مع الفيفا لمعرفة كافة تفاصيل المباراة والرحلة خاصة وأن الإتحاد الدولي أكد أنه سيقوم بتنظيم "ورشة عمل" للفرق المشاركة في البطولة بالدوحة من أجل شرح بعض الترتيبات ولوائح البطولة التي تُقام لأول مرة تحت إشراف فيفا.

وتأهل الأهلي لنصف نهائي البطولة بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة مساء الثلاثاء الماضي بإستاد القاهرة وحصد لقب بطل القارات الثلاثة آسيا وأفريقيا والمحيط الهادي.

ويستعد الأهلي لخوض منافسات النسخة الجديدة من بطولة الدوري التي يستهلها المارد الأحمر بمواجهة سيراميكا غد ، السبت، بإستاد السلام.