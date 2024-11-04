شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد يرحب بتمديد تعاقده مع الزمالك والتوقيع على بياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح مسئولو نادى الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، ملف تمديد تعاقد عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق الكروى الأول، خاصة فى ظل المستوى المميز الذى يقدمه اللاعب مع الفريق الأبيض، وهو ما دفع الإدارة لفتح ملف تمديد تعاقده لمدة موسم آخر، حيث ينتهى تعاقد السعيد مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجارى.

وكشف مصدر مقرب من عبد الله السعيد أن اللاعب يرحب بتمديد تعاقده مع الزمالك، دون وضع شروط من جانبه، مؤكدًا أن اللاعب يعيش أفضل فترات حياته مع الساحرة المستديرة منذ أن انضم للزمالك، ووجد دعم الجماهير البيضاء، الأمر الذى جعله يرحب بتمديد تعاقده رغم تقدمه في العمر.

وأضاف المصدر، أن عبد الله السعيد رحب بالتمديد دون أن يضع شروطا مادية، حيث إن عقده مع الزمالك حاليًا لا يتخطى الـ12 مليون جنيه، وأبلغ اللاعب المسئولين فى الزمالك استعداده للتوقيع على العقود الجديدة "على بياض" على أن يتم تحديد راتبه وفق رؤيتهم، لتصبح الأمور شبه محسومة بين الطرفين ليستمر السعيد مع الفارس الأبيض موسما آخر.