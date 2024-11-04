شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم لقاء الزمالك والبنك يخضع لجلسة استماع اليوم باتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

يخضع اليوم الاثنين، طاقم تحكيم مباراة الزمالك والبنك الأهلي والتي جمعت الفريقين بمنافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري وانتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، لجلسة استماع في اتحاد الكرة.

وأدار لقاء الزمالك والبنك الأهلي تحكيميا، محمد عادل حكم ساحة ويعاونه الثنائي هاني عبد الفتاح وخالد حسين وحكما رابعا محمد العتباني، بالإضافة إلى كل من محمد سلامة وأسامة محمد على الفار.

ومن المقرر أن يتم الاستماع إلى تسجيلات حديث الحكام خلال احتساب ركلات الجزاء، وكانت مباراة الزمالك أمام البنك الأهلي، شهدت احتساب حكم المباراة محمد عادل ثلاثة ركلات جزاء خلال اللقاء، بواقع ركلتين لصالح البنك الأهلي وأخرى لصالح الزمالك.

ويحتل نادي الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط، بعد الفوز على البنك الأهلي في الأسبوع الأول من عمر المسابقة، بينما البنك الأهلي بالمركز الـ 14 بدون نقاط.