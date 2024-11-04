شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يدرس حلول تعويض زيزو فى مواجهة الزمالك وسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك، حلول تعويض أحمد مصطفى زيزو الجناح الأيمن للفريق فى مواجهة سموحة، والذى أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها إصابته بمزق من الدرجة الأولى فى العضلة الخلفية خلال مواجهة البنك الأهلى فى انطلاقة الدورى، ليتأكد غياب اللاعب عن فريقه لمدة أسبوعين للخضوع لبرنامج تأهيلى.

ووضع جوميز عدة حلول لتعويض غياب زيزو في لقاء سموحة، حيث بدأ المدرب وضع البولندي كونراد ميشالاك لقيادة الجبهة اليمنى، كما وضع المدرب حلاً آخر بتوظيف محمد شحاتة في هذا المركز، خاصة فى ظل عودة نبيل عماد دونجا وإمكانية الاعتماد عليه في وسط الملعب بعدما تأكد الجهاز الفني من جاهزيته البدنية والفنية.

كما يأتى الدفع بناصر ماهر لتعويض زيزو كأحد الحلول المطروحة أمام المدير الفنى، ومازال المدير الفني للزمالك يقوم بتجربة كافة الحلول المتاحة أمامه لتحديد البديل الأفضل والطريقة التي سيعتمد عليها في مواجهة سموحة، المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى.