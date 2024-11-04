شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يحصل على راحة من التدريبات اليوم استعداداً لسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

يحصل فريق الاسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم على راحة من التدريبات اليوم، الاثنين، على أن يستأنف الدراويش تدريباته غداً الثلاثاء استعداداً لمواجهة سيراميكا.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة سيراميكا السبت المقبل، على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثانية بمسابقة الدوري الممتاز.

وتعادل فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، مع نظيره منية النصر، بهدف في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الأحد، على استاد الإسماعيلية.

سجل هدف الإسماعيلي، عبد الله محمد في الدقيقة 38 ، وشهد اللقاء مشاركة مجموعة كبيرة من اللاعبين الشباب لمنحهم الثقة استعدادا للدفع بهم في المباريات المقبلة.



وبدأ الاسماعيلى المباراة بتشكيل ضم كلا من، عبدالله جمال في حراسة المرمى، عبدالله السعيد، محمد خطاري حاتم سکر، عبدالله محمد هشام محمد عبدالرحمن الدح، إريك تراوري، عمر القط، محمد زيدان وعلي الملواني.



وشارك خلال الشوط الثاني كل من إبراهيم عبد العال، محمود ياسين أوتاكا، حسن منصور، أحمد أيمن، محمد إيهاب.

