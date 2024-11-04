شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مواجهات قوية فى ختام الجولة الخامسة بدورى المحترفين.. أبرزها الترسانة وراية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم مباريات الجولة الخامسة من دورى المحترفين بخمس مواجهات غاية فى القوة والندية، بعدما دخلت البطولة مرحلة الجد، وباتت لكل نقطة حسابها الخاص، فى ظل المنافسة المحتدمة في الصدارة وفى منطقة الهبوط، في الوقت الذى يحاول فيه بعض الأندية تجميع نفسها وتحقيق فوزها الأول من كل العبور لمنطقة الأمان.

فعلى استاد حسن الشاذلى يستضيف الترسانة صاحب المركز الثامن برصيد 7 نقاط نظيره راية صاحب المركز الثامن عشر برصيد نقطتين في مواجهة متكافئة بالرغم من فارق النقاط ، فأصحاب الأرض بقيادة جمعة مشهور يسعون لمواصلة الإنتصارات بعد الفوز الأخير خارج ملعبه على المنصورة بهدف مقابل للاشئ ، في الوقت الذى يحاول فيه الضيوف تحقيق الفوز الأول بعد الخسارة التي منى بها الفريق على ملعبه أمام كهرباء الإسماعيلية بهدفين نظيفين .

كما يستضيف الداخلية نظيره أسوان بملعب الشرطة بالعباسية في لقاء قوى ، أبناء الداخلية استعادوا تغمة الإنتصارات الجولة الأخيرة بالفوز على ديروط بهدف مقابل للاشئ رفعت رصيدهم إلى 3 نقاط ، بينما تعادل تماسيح النيل على ملعبهم أمام القناة بهدف لمثله ورفعوا رصيدهم إلى 8 نقاط لذا فمن المتوقع أن تشهد المباراة صراعا قويا بين اللاعبين .

كما يواجه بلدية المحلة نظيره بروكسى في مواجهة صعبة ، فأبناء المحلة لم يقدموا العروض المنتظرة منهم من بداية المسابقة وتعادلوا في أخر مبارياتهم على ملعبهم أمام بترول أسيوط بهدف لمثله ، بينما يقدم الضيوف عروض قويا نالت استحسان أخرها الفوز على لافيينا بهدفين مقابل هدف رفعوا رصيدهم إلى 8 نقاط في المركز الثالث للمسابقة .

وعلى ملعب حرس الحدود يستضيف سورتنج نظيره ديروط في لقاء يبحث فيه أحمد فاروق المدير الفني للفريق السكندرى العودة للإنتصارات من جديد والتقدم خطوة جديدة في جدول الترتيب ، بينما يسعى علاء إبراهيم المدير الفني لديروط للعودة للنتائج الإيجابية بعد الخسارتين اللتان منيا بهما الفريق مؤخرا أمام القناة والداخلية .

وتختتم مباريات الجولة بلقاء بترول أسيوط والمقاولون الذى يحاول فيه محمد مكى المدير الفني لذئاب الجبل مواصلة العروض القوية للإبتعاد بالصدارة عن أقرب منافسيه ، بينما يتمنى سعيد صبحى المدير الفني لأصحاب الأرض الخروج بأقل الخسائر أول تحقيق المفاجأة بخطف الثلاث نقاط .