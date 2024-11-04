الامارات | فوز الفجيرة والعربي.. وتعادل حتا مع الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - محمد فاضل - دبي

تعادل فريقا حتا وضيفه الإمارات 2-2 في قمة الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، أمس، على استاد حمدان بن راشد، ليرفع الفريقان رصيدهما إلى سبع نقاط في المركزين السادس والسابع، مع تفوق الفريق المضيف بفارق الأهداف. وسجل هدفي حتا، البرازيلي مارسيلو دي فريتاس (12)، والمغربي أنيس كريمي (48)، فيما أحرز لكتيبة «الصقور» عبدالله النعيمي (60)، والبرازيلي ياجو ليوناردو (90+3).

من جهته، فاز الفجيرة على مضيفه الحمرية بثلاثية نظيفة، سجلها الصربي رادوفانوفيك (11)، والسنغالي جول ميندي (73)، والفرنسي ساندر بنبشير (90+4)، ليصبح رصيد الفجيرة سبع نقاط في المركز الخامس، وتجمد رصيد الحمرية عند ست نقاط في المركز الثامن.

وتغلب العربي على مضيفه «غلف إف سي» 3-2، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن المتصدرين دبا والظفرة.

وسجل ثلاثية العربي، السنغالي محمد ديوب (53 و65)، والنيجيري فيكتور شينايميرم (90+5)، ولفريق «غلف إف سي» الغاني صادق حسن (2)، وعلي عبدالله (55). وغاب عن الجولة فريق فليتوود يونايتد الذي لم يحضر إلى مباراته مع الجزيرة الحمراء بعد أن نزل الأخير لأرضية الملعب، وانتظر الحكم ربع ساعة قبل أن يُعلن نهايتها بتغيّب المنافس.

وتُعد حالة التغيب الثانية للفريق منذ انضمامه إلى بطولة دوري الدرجة الأولى في الموسم الحالي.

نتائج الجولة الـ 5

حتا - الإمارات 2-2

الفجيرة - الحمرية 3-0

العربي - «غلف إف سي» 3-2