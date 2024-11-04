الامارات | الجولة السابعة تعيد للشارقة بريقه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعاد الشارقة بريقه من جديد في الجولة السابعة من دوري المحترفين لكرة القدم، بالفوز على مستضيفه بني ياس بنتيجة 4-1 ليحافظ على حظوظه في المنافسة على لقب الدوري، بعد أن رفع رصيده إلى النقطة 18، متساوياً مع شباب الأهلي الذي غاب عن هذه الجولة بسبب تأجيل مباراته مع العين.

وعلى الرغم من الغيابات التي ضربت الفريق بغياب الحارس الأساسي عادل الحوسني، والاحتياطي مايد مصبح بداعي الإيقاف، ووجود مدربه الروماني أولاريو كوزمين في المدرجات بداعي الإيقاف أيضاً، فإن الشارقة أظهر قوة شخصيته خلال المباراة، وأكد قدراته الكبيرة على المنافسة على لقب الدوري.

وفي المقابل، فوّت الوحدة فرصة كبيرة للضغط على الشارقة وشباب الأهلي بعد التعادل المخيّب الذي عاد به من دبي أمام النصر من دون أهداف، ليتسع الفارق بينه وبين المتصدّرين إلى أربع نقاط في انتظار نتيجة مباراة شباب الأهلي مع العين، التي قد توسّع الفارق إلى أكثر من ذلك في حالة فوز «فرسان دبي» بتلك المواجهة.

وابتعد النصر هو الآخر خطوة ليست قصيرة عن المنافسة بعد أن اتسع الفارق بينه وبين المتصدرين إلى خمس نقاط.

ولم يكن الجزيرة أفضل حالاً من جاره الوحدة، إذ عاد من ملعب الوصل بالتعادل 2-2، وهو تعادل بطعم الخسارة، إذ لم يتقدّم خطوة كبيرة نحو المنافسة على لقب الدوري، بعدما رفع رصيده للنقطة 13، في وقت مازال فيه الوصل حامل اللقب يترنح في المسابقة ليفقد النقطة العاشرة توالياً، إذ لم يعرف طعم الانتصار في آخر أربع مباريات له ببطولة الدوري، بعد خسارته من العين وخورفكان وتعادله مع عجمان والجزيرة، ليبقى في المركز السابع مؤقتاً برصيد تسع نقاط.

وواصل عجمان وكلباء مسيرتهما الجيدة في الدوري، على وقع الانتصار الذي خرجا به من مباراتيهما ضد البطائح والعروبة.

ونجح عجمان في حصد النقطة السابعة توالياً، في آخر ثلاث مباريات، متجاوزاً البداية الضعيفة له في الدوري بعد خسارته في أربع مباريات متتالية، بينما حقق كلباء أفضل بداية له في الدوري بحصوله على 10 نقاط، بينما لاتزال لديه مباراة مؤجلة ضد العين من الجولة الثالثة.

وخرج البطائح برقم سلبي في بطولة الدوري، إذ أصبحت هذه هي المرة الأولى التي يتلقى فيها أربع هزائم متتالية، محققاً أربع نقاط فقط من أصل 21 نقطة، فيما شهد الموسم الماضي نجاح الفريق في حصد 11 نقطة حتى الجولة السابعة من المسابقة.

وعجز خورفكان عن تحقيق أي انتصار له على ملعبه هذا الموسم، مكتفياً بالتعادل مع دبا الحصن بهدف لكل منهما، ليفقد الأخير نقطتين كانتا في المتناول، بعدما ظل محتفظاً بتقدمه حتى الدقيقة 85، في سيناريو مُعادٍ لما كان عليه في مباراته ضد العين التي خسر فيها نقطتين أيضاً، بعدما كان متقدماً حتى الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ليبقى في المركز الأخير برصيد نقطتين.