الامارات | شباب الأهلي يغادر إلى الكويت اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يغادر فريق شباب الأهلي، اليوم، إلى الكويت لخوض الجولة الرابعة من «دوري أبطال آسيا 2» لكرة القدم أمام فريق الكويت الكويتي في المباراة المقررة، بعد غدٍ، في الساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات. ويتصدر شباب الأهلي ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط من فوزين وخسارة، بينما يحتل الكويت المركز الأخير بنقطة واحدة فقط. وكان شباب الأهلي قد فاز على فريق الكويت (4-1) في الجولة الثالثة، ويبحث عن العودة بفوز جديد، ليحافظ به على الصدارة قبل مواجهة فريق الحسين إربد الأردني.

وغاب شباب الأهلي عن الجولة السابعة لدوري أدنوك للمحترفين، إذ كان من المقرر أن يقابل العين، لكن المباراة تأجلت بسبب مشاركة «الزعيم» في كأس إنتركونتيننتال أمام الأهلي المصري في القاهرة.