شكرا لقرائتكم خبر عن البصمة الأولى شعار 5 لاعبين فى افتتاح مشوارهم مع الأندية.. ثنائى سموحة الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "البصمة الأولى فى أول طلة".. شعار 5 لاعبين في أول مباراة لهم مع أنديتهم الجديدة في إطار منافسات الجولة الأولى التي اختتمت مبارياتها مساء السبت بمواجهتى الإسماعيلى وغزل المحلة، والأهلى وسيراميكا.

ونجح 5 لاعبين فى وضع البصمة الأولى فى أول ظهور لهم فى دورى nile بقمصان أنديتهم الجديدة، ليثبتوا جدارتهم مبكرا ويعلنوا أنهم صفقات قوية نستعرضهم في التقرير التالى..



محمود صابر

محمود صابر

سجل محمود صابر أول أهداف الموسم بعد انتقاله من بيراميدز إلى سموحة، ليؤكد وجهة نظر أحمد سامى مدرب سموحة فى تمسكه بضم اللاعب في الانتقالات الصيفية الماضية، واحتاج 33 دقيقة لوضع البصمة الأولى بقميص النادى السكندرى ويكون صاحب أول أهداف النسخة 66.

محمد أشرف روقا

على نفس النهج، رد محمد أشرف روقا لاعب حرس الحدود الجديد على محمود صابر بعدما سجل هدف حرس الحدود الأول بعد العودة للدورى الممتاز من ركلة جزاء في الدقيقة 44 ليعادل النتيجة.



عبد الكبير الوادى وروقا

عبد الكبير الوادى

دشن المغربى عبد الكبير الوادى عودته لسموحة بأجمل صورة بعدما سجل هدف فريقه الثانى في شباك حرس الحدود فى الوقت الضائع من الشوط الأول، ليؤكد أنه عاد للظهور الرائع مجددا بعد انتهاء عقده مع مودرن سبورت.



جبريال

جابريل شيكودى

وضع النيجيري جابريل شيكودى، مهاجم بتروجت، بصمته الأولى بعد 4 دقائق من بداية مباراته الأولى مع بتروجت أمام بيراميدز، ليؤكد قدراته مبكرا بعد الانتقال من سيراميكا في الانتقالات الصيفية الماضية.



إيمانويل أبيه

إيمانويل أبيه

وعلى نفس الطريقة، خطف إيمانويل أبيه مهاجم الاتحاد السكندرى، الأنظار بعدما سجل هدف الاتحاد الوحيد في شباك فاركو، ليمنح سيد البلد أول 3 نقاط هذا الموسم، بعد الانفراد بحارس مرمى فريق فاركو في الدقيقة 66 من عمر اللقاء ووضعها في الشباك.