شكرا لقرائتكم خبر عن 27 مرشحا فى انتخابات اتحاد الدراجات.. 5 للرئاسة و22 للعضوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أغلق باب الترشح في انتخابات اتحاد الدراجات، حيث قدم 27 مرشحا أوراقهم إلى اللجنة المسئولة عن الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 7 ديسمبر القادم، بحضور 21 هيئة أعضاء الجمعية العمومية التي لها حق التصويت.

وتقدم خمسة مرشحين على رئاسة اتحاد الدراجات، هم: محمد البخاري وأيمن سعد وعصام عاشور وخالد عوف وطلعت عبدة.

وتقدم 22 مرشحا في العضوية لاختيار تسعة، وهم: هشام عزام وإيهاب صبري وأحمد جابر ومحمد حجازي وسحر حامد وعلي بركة وأشرف حجازي وهشام فخري وأحمد بدير وهديل مجدي وندى الناصر ومحمد كزامل وياسر علي وسمير عبد البر وأحمد مصطفى وأيمن شوقي وأحمد كسبة ومحسن عمران وأحمد منطاي وعبد السلام عبد المنعم وأحمد عيد وهاني سعيد.

ويعقد اليوم مجلس إدارة اتحاد الدراجات برئاسة د وجيه عزام رئيس اتحاد الدراجات ورئيس الاتحاد الأفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي، اجتماعا لعرض أسماء المرشحين ومطابقة أوراقهم للائحة الخاصة بالاتحاد، وسيتم استبعاد المرشحين الذين لا تنطبق عليهم المواصفات الموجودة في لائحة الاتحاد.