شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر ريان: أحمد ينتظر العودة للأهلى.. وكهربا مقصر فى حق نفسه والان مع تفاصيل الخبر

أكد ياسر ريان أن نجله أحمد ريان والذى يلعب لنادى سيراميكا ينتظر العودة للنادى الأهلى، وأن المفاوضات التى تلقاها من جانب الزمالك في الفترة الأخيرة كانت شفهية.

وقال ريان، فى تصريحات لبرنامج ملعب أون الذى يذاع على قناة أون تايم سبورت، إن أحمد ياسر ينتظر المنافسة مع وسام أبو على فى الأهلى، فهو يحب التحدى دائما.

وأضاف ريان، إن كهربا مقصر فى حق نفسه، ولا بد أن يستمر على مستواه ويكون متماسكا أكثر من ذلك، لأن الأهلى لا يقف على لاعب مهما كانت إمكانياته.